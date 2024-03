Mänguline õpe aitab eesti keelt paremini omandada

„Paljud õppurid on koolitustel öelnud, et nad ei julge eesti keelt rääkida, sest nad teevad vigu ning rääkides on kuulda suurt aktsenti, millesse suhtutakse sageli negatiivselt. Teine asi, mida öeldakse on see, et eestlased kipuvad ise väga kergelt vene keelele üle minema, kui näevad, et vestluspartner keelt hästi ei oska. Siinkohal tahaks eestlasi innustada suhtuma positiivselt neisse, kes vähemalt püüavad eesti keelt rääkida, mis sest et vigade või aktsendiga. Kogedes negatiivset võib käegalöömise ja loobumise tunne tekkida väga kergelt,“ lisas Sakkarias.