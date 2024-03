RETSEPT | Külluslik ja liharohke kubdari! 10 nippi selle gruusiapärase lihapiruka valmistamiseks

Meie Gruusia on armas pagariäri Eestis, mis müüb erinevaid gruusiapäraseid pirukaid. See koht on populaarsust kogunud just nende samade täidiserohkete pirukate pärast. Praeguseks on Eestis avatud tervelt 6 pagarikoda, kus kõik küpsetised valmistatakse värskelt ja kohapeal. Lisaks sellele valmib kohapeal ka gruusia juust, mis valmistatakse pagarikoja enda salajase retsepti järgi. Selleks, et Meie Gruusia pirukate headusest aimu saada jagab pagarikoda üht rohke täidisega gruusiapärast lihapiruka retsepti. See on mahlane, toitev ja maitserohke. Vaata ka: meiegruusia.ee