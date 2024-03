Hoia köök läikivana! Koristusnipid, mis teevad elu lihtsamaks

Kui klaasnõud on nõudepesumasinas häguseks muutunud, on aeg need taas läikima lüüa. Leota klaase söögiäädikas viis minutit, loputa ja kuivata.

2. Lõikelaud puhtaks ja lõhnavabaks

Kui lõikelaud on muutunud plekiliseks ja tunned ka ebameeldivat lõhna, võta kasutusele sidrun ja sool. Poolita sidrun, puista lõikelauale soola ja hõõru. Kui ei toimi, puista koos soolaga lõikelauale ka veidi söögisoodat. Loputa ja lase kuivada. Selleks, et puidust lõikelauad säilitaksid oma hea väljanägemise, tuleks neid aastas neli korda õlitada.

3. Lihtne viis katlakivist vabaneda

Kui veekeedukannu on tekkinud katlakivi, tuleb seda puhastada. Vastasel juhul väheneb kannu eluiga ja see hakkab töötamisel kõva häält tegema. Kui katlakivieemaldajat pole käepärast, vala kannu üks osa söögiäädikat ja üks osa sidrunimahla ning jäta tunniks ajaks likku. Keeda, tühjenda ja loputa hoolikalt. Pärast vala kannu vesi, keeda, tühjenda ja loputa.

4. Küünlavaha eemaldamine on lihtne

Kuidas teha puhtaks nõu, kus sees on olnud lõhnaküünal? Või küünlajalg, kuhu omajagu vaha tilkunud? Lahendus on lihtne: leota nõud tulises vees, pühi vaha maha. Et nõu taas läikivaks saada, leota seda kuuma vee ja äädika segus. Mõlemaid üks osa. Loputa ja kuivata.

5. Blender puhtaks sekunditega

Blenderi puhastamine on ülilihtne. Vala sellesse nõudepesuvahendiga segatud vett, pane käima ja loputa.

6. Mikrolaineahi säravaks

Et mikrolaineahi ei määrduks, on mõistlik iga kord pärast selle kasutamist see lapiga puhtaks tõmmata. Kui mikrolaineahi on aga silmnähtavalt must ja rasvane, lõika paar sidrunit sektoriteks, pane kuuma vee sisse ja aseta paariks minutiks mikrolaineahju kõrgele temperatuurile keerlema. Ava uks, pühi niiske lapiga.