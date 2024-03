Kas teadsid, et igaüks saab soovi korral ise kodus ricotta-juustu valmistada? Selleks on vaja vaid kolme koostisosa. Kes ise valmistamist ette võtta ei soovi, siis on ricotta soodne ja kättesaadav igas toidupoes. Selle asemel võib ka kasutada teralist kohupiima. Mida ricotta’st valmistada, vaata lähemalt!