Tühjendame sügavkülma | Pane sügavkülmutatud marjavarud koogi sisse, tee smuutit või magustoitu

Sügavkülmutatud marjadest saab valmistada imemaitsva marjakrõbediku, mida vanillijäätise või -kastmega ise nautida või ka külalistele pakkuda. Krõbediku kokkupanek on imelihtne ja selle valmimine võtab vähe aega. Lisaks on sul tõenäoliselt kõik vajalikud koostisosad kodus olemas, mis hoiab ära tüütu poeskäigu ja magusroog valmib pea, et tasuta! Imehea krõbediku saad ka õuntest.