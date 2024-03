Mitte midagi ei lähe raisku! Ideed, kuidas hapukurgivedelikku ära kasutada

Lisa k(m)okteili Aja asi huvitavaks ja lisa kokteilidesse ja mokteilidesse hapukust kurgivedelikuga. Hästi sobib see näiteks Bloody Mary kokteili, Whiskey Sour’isse ja oliivi asemel Martinisse.

Joo Hapukurgivedelikus on palju probiootikume ja toitaineid, mis on tervisele kasulikud ja teadagi, on hapukurgivedelik tuntud pohmelliravim, mis aitab maitsvalt vedelikupuuduse vastu võidelda.