Argiõhtutel tahaks ikka kiiresti ja ilma igasuguse vaevata midagi maitsvat lauale panna. Õnneks peitub lihtsuses võlu ja see siidiselt kreemjas ühepannipasta šampinjonidega toiduvalmistajale just kõike seda pakubki. See roog on hea näide, kuidas väheste koostisosadega ja lühikese ajaga üks hea roog valmistada ja mis kõige parem - see on ka soodne!