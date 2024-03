Bonduelle’i retseptisahtel: tummine Itaaliapärase hõnguga õhtusöök punaste ubadega

Tervislik toit pole kaugelt vaid salatilehed, värsked juurviljad ja toores kala: keha kinnitav ja vaimu värskendav toit võib olla ka rasvasem ning kaloririkkam. See aga ei tähenda, et värskeimatest toorainetest loodud – kuid pikka hautamisaega näinud ja liha sisaldav –, õhtusöök poleks igati kasulik ja ka vajalik. Oad on ühed olulisemad toiduained, millest tihti ja ebaõiglaselt mööda vaadatakse. Nii ongi tippkokk Rain Käärst pannud kevadeks ühte patta ja taldrikule kokku parimaid ideid Itaaliast, Hiinast ja ka Mehhikost.