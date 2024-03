Vastupandamatu rullkook metsmaasikakreemiga

See pehme ja õhukese biskviidikihiga rullkook, mille vahel on kohev kohupiimakreem, lausa õhkab suve järele. Õnneks saad selle koogiga tänu metsmaasika kohupiimale ka kevadel juba suvetunnet tekitada! Rullkooki on hea mõte teha siis, kui külla on tulemas suurem seltskond maiasmokkasid, sest sellest koogist jätkub paljudele!