MasterChefi teise hooaja võitja Ivari Vokk demonstreerib meie Kööginippide videosarja järgmises klipis, kuidas kala fileerida. Mida teha terve kalaga? Kuidas eemaldada sisikonda ja luid nii, et võimalikult väike osa väärtuslikust lihast raisku läheks? Vaata ja veendu ise, et see pole tegelikult üldse keeruline!