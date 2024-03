Pool miljonit Maxima klientide boonusraha ootab kasutamist!

04.03.24 seisuga on 560 000 eurot Aitäh kaardi boonusraha kasutamata. Kuigi Maxima raha ei saa vahetada pärisraha vastu, saab sellega tasuda Maximas tehtavate ostude eest. Aitäh kaardile kogunenud boonusrahaga saab tasaarveldada kuni 100% ostusummast ja siin pole vahet, kas ost sooritatakse tavakassas või iseteeninduskassas. Maxima raha jääki on alati võimalik näha ostutšekilt, Aitäh kaardi iseteeninduskeskkonnast või äpist . Aktiivseid Aitäh kaardi omanikke, kes külastavad igakuiselt Maxima kauplusi Eestis, on ligi 400 000. Lisaks boonusraha kogumisele saavad meie kliendikaardi omanikud eripakkumisi ning peagi on tulemas veel hüvesid. Need sooduspakkumised ei puuduta mitte ainult toidukaupu, vaid ka teisi tooteid, mis on näiteks kodu või hoopis lemmiklooma jaoks vajalikud.

2023. aasta andmete põhjal on Maxima äpi kasutajate arv on olnud pidevas kasvutrendis ning seetõttu ka äpi kaudu tehtud ostude arv pea kahekordistunud võrreldes 2022. aastaga. Saab öelda, et Maxima kliendid on äpi, kui kõige kiirema ja mugavama ostlemisviisi Maxima kaupluses, kenasti omaks võtnud. Huvitava faktina saab välja tuua, et kõige usinamad äpikasutajad käivad Tallinna suurimates XXX Maxima kauplustes, aga ka näiteks pisikeses Kiili kaupluses Tallinna külje all.