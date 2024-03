KUULA | Maru Metspalu: süües ei tohi hammastel igav hakata

„Juba see kui sa sööd vähem liha on keskkonnale parem. Mustvalge maailmapilt on teatud mõttes hirmutav. See, et kogu maailm hakkab homsest täistaimselt sööma, seda ei juhtu mitte kunagi. Sööge rohkem taimset ja proovige, võtke seda kui reisi ja avastamist, et lisada oma menüüsse rohkem taimseid roogi,“ annab ta oma sõnumi lihtsalt ja arusaadavalt edasi.