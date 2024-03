KUULA | Vala välja!: Veinimess peab aprillis kümnendat sünnipäeva

Veinimessil on kohal ligi 40 veinimaja nii Itaaliast, Gruusiast, Kreekast kui Prantsusmaa Languedoc-Roussillon’i piirkonnast, kes tulevad pakkuma põnevaid veine, mida (veel) muidu saada ei ole. Aga see on vaid killuke toimuvast. Kohal on sommeljeede poolt auhinnatud Aasta Vein parimad palad, rohkelt toimub nii degustatsioone kui meistriklasse.

Kasutame kohtumist aga ka selleks, et tutvustada piirkonda, mis on üheks fookuseks ka veinimessil. Prantsusmaa Languedoc-Roussillon’i piirkond on mainelt jäänud sageli alla kuulsamatele sama veinimaa aladele. Ent põhjusi, miks just see ala nüüd jõudsalt esiplaanile on jõudmas, jagub. Räägime saates sellest, miks veinisõber pilgu ja klaasid just sinnapoole peaks seadma ning maitseme ka ise paremaid palasid.