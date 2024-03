Traditsiooniline pereõhtusöök! Rostbiif spargli ja mädarõikakastmega ja olulised nipid rostbiifi õnnestumiseks

Rostbiif on üks paremaid mooduseid lahja veiseliha küpsetamiseks üldse. Pruuni pealispinnaga ja seest roosa liha on õrn ja imehea maitsega. Pole tarvis peljata, et tunnike soolaga sisse-hõõrutult seismist mahlu välja viiks või midagi muud hullu teeks. Soola ja sutsu veiniäädikaga sissehõõrumine parandab hoopistükkis oluliselt liha maitset ja struktuuri.