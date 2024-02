KUULA | Toidupoe tagatoas: LEAN-meetod aitab Rimil säästa kallist tööaega ja ressursse

Juba 1900 aastate alguses juurdunud mõtteviisid on võimalik üle kanda tänapäeva. Need samad meetodid toimivad ka nüüd: kõik protsessi tegevused, mis ei lisa kliendile väärtust on raiskamine. Lean mõtlemine sai esmalt alguse Jaapanist ning on rahvusvaheline filosoofia mida tänapäeval kasutavad paljud ettevõtted üle maailma. Rimi on pannud kokku jaapanlaste nutikuse ja eestlaste talupojatarkuse ning saavutanud suurepärased tööriistad, mis aitavad ettevõttel efektiivselt töötada ja meeskonnal aega ja energiat otstarbekamalt kasutada.

Aasna nendib, et alguses võib meetodi kasutuselevõtt nagu iga muudatus olla töötajatele võõras, aga Rimi näite puhul võib ta kinnitada, et kui juba 70% töötajatest sellesse usub, lähevad ka kõik teised meelsasti kaasa.

Rimi on välja töötanud ja kirja pannud täpsed protsesside standardid. Nii ei pea töötaja küsimuse korral kellelegi helistama või kolleegi tülitama, vaid saab standardeid lugedes kõik vajaliku teada. Samas ei tähenda see, et need standardid ei või muutuda – kui mõni kauplus oma tööprotsessi analüüsides leiab, et mingi tegevuse teisiti tegemisel saab hoida kokku minuti, juurutatakse tõhus protsess ka teistes kauplustes.

Sest arvutage ise: kui näiteks ühes kaupluses päevas suudetakse oma tööd efektiivsemalt teha ning seeläbi säästa 10 minutit siis juba kogu Rimi kaupluste peale kokku teeb see 13 säästetud töötundi päevas ning need säästetud töötunnid saab suunata klientide teenindamisele.

“Kaubanduses on kõige keskmes alati klient. Kui me ei suuda oma klientide vajadusi rahuldada, nad ei ole rahul meie toodete või teenustega, oleme ebaõnnestunud,“ ütleb Rimi Laagri hüpermarketi juhataja Margit Valtin. Juhataja lisab, et kõik kaupluse töötajad võtsid LEAN filosoofia kiiresti omaks ja tagasi vanade viiside juurde ei soovi keegi minna.