KUULA | Vala välja!: uudishimulikud mungad, kes lükkasid käima Belgia õllekultuuri

Mainitud kloostritest algab samal ajal ka Belgia õlle ajalugu: mungad kasutasid nende käes olevaid teadmisi, piiramatut ajaressurssi ja puutumatust maailma argijamadest selleks, et arendada õllest välja tõeline teadus. Kuulsad Belgia trappist’i (kloostrite) õlled ongi need, mis on otsesed järeltulijad neile ammustele pruulimistele.