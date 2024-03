Maxima panustab digitaliseerimisse, et olla ettevõttena efektiivsem

Poodide, logistikakeskuse ja tootmisüksuste töötajate tasu arvestatakse töötundide järgi, aga selleks on vaja töötunnid väga korrektselt ära fikseerida. Maximas käib see näo- ja sõrmejälgede tuvastuse abil, mille teostamiseks on paigaldatud töökohtadele vastav riistvara. Lisavõimalusena saab tööaega fikseerida ka kaardiga. Ehk, tööle tulles ja lahkudes tuvastab töötaja oma isiku ning tarkvara edastab tööl oldud tunnid palgaarvestuseks Virosoftile. „Antud lahendus on vähendanud oluliselt halduskoormust ning inimlike vigade tekkimisvõimalust. Täna näeme, et vigu töötundide arvestuses antud süsteemiga praktiliselt ei tule ning see töötab nagu kellavärk. Teiseks, varem tegi töötundide arvestust poejuhataja käsitsi, nüüd on tal aga rohkem aega poe ja oma meeskonna juhtimiseks,“ lisas Kimber.

„Digitaliseerimist alustasimegi 10 aastat tagasi Virosoftist. Selle väljaarendamiseks ja kasutuselevõtuks pidime kaardistame kõik ettevõtte vajadused ning andma tarkvaraarendajale selged instruktsioonid platvormi kohendamiseks lähtuvalt Maxima soovidest. Juba alguses teadsime, et tahame digitaliseerida nii palju protsesse kui võimalik. Seetõttu oli väga oluline kõik väga põhjalikult läbi mõelda ning panna paika kindlad eesmärgid. Arendused võtsid aega ja vaeva (ning võtavad veelgi), kuid on seda pingutust väärt,“ ütles Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Maxima digilahenduste keskmes on Virosofti personaliprogramm, millega on liidetud ettevõtte erinevad andmebaasid ja mitmed tarkvarad, mis omavahelise suhtluse tulemusena hõlbustavad asjaajamist ning vähendavad halduskoormust.

Maximas töötab umbes 3200 töötajat üle Eesti. Enamik neist on ametis kauplustes , logistikakeskustes ja tootmisüksustes . Kontoris töötab 240 inimest, mis katab palju erinevaid valdkondi nagu personal, müük, ost, turundus ja kommunikatsioon ning IT. Lisaks ka finants, juriidika ning turvateenistus. Kokku on meie peakontoris 127 ametikohta. See on suur hulk inimesi, kelle koolitamiseks, dokumentide ja andmete haldamiseks, töötundide, puhkuste ning palga arvestuseks kuluks palju inimtöötunde, kuid Maxima on otsustanud suure osa neist protsessidest digitaliseerida. Peamine võit digitaliseerimisest on protsesside täpsus, usaldusväärsus, halduskoormuse vähenemine ning kontrollitavus.

Ettevõttesisesed e-koolitused muudavad õppeprotsessi kiiremaks

3200 töötaja koolitamine on suur väljakutse. Kõik personalitöötajad teavad, kui ajamahukas on pidada arvestust kõigi töötajate läbitud koolituste ja koolitusvajaduste kohta. Maxima suuruses ettevõttes on palju koolitusi, mis on universaalsed ja mida ei pea koolitaja personaalselt läbi viima.

Koolituste läbiviimiseks on Maxima võtnud kasutusele e-õppeplatvormi Coursy, mille abil saab iga töötaja täiendada teadmisi just endale sobival ajal ja sobivas keeles.

E-õpe on üks osa uue töötaja sisseelamisest. Täna aitab see Maximal kokku hoida 10 tundi mentori kui väärtusliku spetsilisti tööaega. Arvestades, et iga kuu lisandub ettevõttesse umbes 100 uut töötajat, siis see on suur panus efektiivsuse tõstmisel.

Loodud on nii videokoolitusi ja ka erinevaid esitlusi. Koolitused, mida e-õppena korraldatakse on väga mitmesugused. On uue töötaja koolitused, erinevad protsesside koolitused nii kaupluste kui kontori töötajatele, toodete käsitlemisõpetused, töökorralduse ja seadusandluse koolitused juhtidele, tööohutuse ja töökorralduse reeglite õpe uutele töötajatele jpm. Programmi kasutab aktiivselt 94% töötajatest.

Coursy on ühendatud personaliprogrammiga Virosoft, mille abil on võimalik töötajatele edastada vajalikke koolituskutseid ning kontrollida ka erinevate testidega koolituste läbimist ning info omandamist. Seega saab nii töötaja kui tööandja veenduda, et kõik tööks vajalik on omandatud.

Sisekontroll Zenput´ga võimaldab tootekvaliteediga seotud muresid kiiremini lahendada

Sisekontrollide läbiviimisel kasutab Maxima veebiplatvormi Zenput, kuhu on võimalik lisada vajaduspõhiseid kontrollküsimustikke koos piltidega. Eelkõige kasutatakse platvormi operatiivseks poodide kvaliteedikontrolliks. Platvormile lisatud infot jälgivad nii poodide juhid kui ka kvaliteediosakond.