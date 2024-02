KUULA | Vala välja!: maailma vanim veinimaa Armeenia tõuseb jõudsalt tuhast

Nõukogude ajal kasutati Armeenia viinamarju peamiselt brändi tootmiseks, ent 2000ndate algusest on uus hingamine ka veinitööstusel. Seda enam, Armeenia kliima ja maastik sobivad erinevate viinamarjade kasvatamiseks suurepäraselt (pealegi, Armeenias on ligikaudu 400 vaid sellele riigile omast viinamarja!). Kõigest pikemalt mõistagi saates nagu ka sellest, mis imeloom on karas ja kuidas see erineb naaberriigist tuntut kvevridest.

2000ndate algusest on Armeenia veinid teinud läbi suure arengu. Sellest, mida see tähendab, saab aimu festivalil, kus on esindatud viis butiik-veinimaja, kes kõik järgivad oma perekonna veinivalmistamise filosoofiat, milles põimuvad iidsed peretraditsioonid ning kaasaegsed arenenud tehnoloogiad. Festivalil on lisaks veinidele kohal ka Armeenia tippsommeljee Artjom Mkrtšjan. Armeeniale omaselt on suur roll toitudel – kes siis ilma toiduta alkoholi tarbib… Lisaks on festivalil üleval kunstinäitus ja kõlab Armeenia muusika. Ühesõnaga, kahtlustame, et Kultuurikatlas saab olema lõbus!