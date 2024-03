Kui kohe šokolaadi kätte ei saa, on tuju paha? Pöörane magusaisu viitab olulistele puudujääkidele su organismis

Kellele ei oleks tuttav tunne, et kui kohe šokolaadi kätte ei saa, on tuju paha. Või tead kedagi, kes armastab üle kõige pastat, sööb seda päevade kaupa ja lõppu ei näi sel tulevat? Isude taga on teadupärast mõne aine puudus. Päris tühjast need esialgu ei tule.