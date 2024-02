Soolestiku heaolust sõltub su vaimne tervis! Millega toita häid kõhubaktereid, et tuju püsiks ka vihmasel kevadel hea?

Mikrobioomi ja vaimse tervise seosed on viimasel ajal saanud rohkem tähelepanu kui iial varem. Seoste süsteemile on teadlased pannud lausa omaette nimetuse – aju-soolestikutelg. Niisiis on kindlaks tehtud, et soolestiku mikrobioomi aktiivsus mõjutab ka meie meeleseisundeid. Teadlased on tõestanud, et mikrobioomi „suhtlus“ peaajunärvi kimbuga (kraniaalnärv) mõjutab ajukeemia tööd, mis omakorda mõjutab vaimset tervist ja isegi mälu. See, et 95% keha õnnehormoonist serotoniinist toodekase soolebakterite poolt, on juba üldteada fakt.