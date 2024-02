5 põnevat toidukohta, kus nautida maailma köökide ainulaadseid maitseid

New Thai restoran. Tai maitsete oaas Keskturu kõrval

Kõik teavad, et Tai on hea toidu ja naeratuste maa. Tai on unelmate puhkuse sihtkoht oma lõunas ilutsevate saarte, põhjas kõrguvate mägede, džunglite ning autentsusega. Kirde-Tai omakorda on puutumata kants, kuhu massiturism ei ole veel jõudnud. Just sealt on pärit paljud populaarsed toidud. Erilise uhkusega valmistavad aga Isanis (Isan on selle piirkonna nimi) kohalikud rohelise papaia salatit. See soolane, hapu, krõmpsuv ning väga tšilline salat on iga Isani restorani au ja uhkus. Nii on ka New Thai restoranis!