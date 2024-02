KUULA | Kiluvõileiva kõrgem tase! Valmista eestlaste rahvustoitu kokkade olümpial osalenud Koit Uustalu näpunäidete järgi

Koit Uustalu teadis juba lapsena, et temast saab kokk ja kindlameelselt ta oma unistuse ellu viis ka. Tema käekirja oleme saanud tundma õppida restoranides Novell, Nero, Neikid, Foody Allen, pikalt GMP Pühajärve Restoranis ja Villa Friedheimis. Pikalt välismaal õppinud, Eestis uusi kokkasid koolitanud, mitmetes telesaadetes osalenud peakokaga käib lahutamatult kaasas tema legendaarne lause: „Selleks, et olla hea kokk, on vaja kolme asja: tahtmine, tahtmine ja tahtmine.“ Miks ta nii arvab ja kuidas ta selle tõdemuseni jõudnud on, kuula saatest.