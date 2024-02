Põhjalik ülevaade: millised kodumaised veinid sobivad ideaalselt kartulisalati, kiluleiva või seapraega?

Kiluvõileib sibularatastega on tüüpiline soolane amps Vabariigi aastapäeva snäkilaual, mida sobib vodkale vahelduseks kenasti saatma moejook gin&tonic. Musta leiva magusus ning kadakane mõrkjus põimuvad omavahel mõnusaks maitsekomboks, mis on avastamist väärt. Kodumaine džinnivaim on läbi teinud peadpööritava arengu ning kvaliteetseid tootjaid on mitmeid - Tohi, Junimperium, Peninuki, Metsis, Mohn Poppy ning nimekirja võiks loomulikult jätkata. Oluline on, et hea džinniga ka kvaliteetset toonikut kasutataks, sest muidu jääb suur osa džinnivaimu võlust tabamata.