Väga uhke sini-must-valge vaatepilt! Peale selle, et see liuatäis täidetud mune nägemis-ja maitsemeelte vahel korraliku konflikti tekitab, maitseb see hästi nagu täidetud muna ikka. Munakreemi tegin vürtsikiluga, et oleks aastapäevale ka vääriline maitse. Ja spirulina lisab igale ampsule ka veel kuhjaga supertoitaineid!