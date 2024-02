Kokteilibaar päästis pulma. Peo lõppu nägid kõik

Pidu kulges nagu pidu ikka: söök, jutt, mängud-tantsud, kuid eriliseks muutis selle ikkagi baar ja kirega tehtud kokteilid, mis kõik olid meie endi maitse järgi. Saime päevi varem baarmenidega kokku ja proovisime läbi kogu assortii, millega külalisi kostitada. Muidugi saab ka lihtsamalt, sest Cocktail Cateringi kutid on leti taga ametis olnud üle 25 aasta ja võivad su soove lugeda ka ainult pilgust.

Koht, kus vahetult suhelda

Kokteilibaaris jätkus siblimist kogu õhtu. Tantsu-mängude vahel kandus sinna pulmatralli süda. Saalinurk tõmbas magnetiga rahvast oma ahvatleva väljapaneku ja stiilse õhkkonnaga. See oli nagu hea suhtluskoht, kus vanad tuttavad jälle kokku saavad. Kokteilivalik oli piisavalt lai ja isegi peenema maitsega sõbrad leidsid endale uusi lemmikuid. Igaühele midagi!

Vilunud silm teeb imet

Positiivselt üllatas, et kokteilibaar ei valanud lakkamatut helde käega välja, vaid teenindas külalisi vastutustundlikult. Baarmenid hoidsid kogu seltskonnal vaikselt silma peal, et igaühe pidu kestaks kauem. Vahel ju ikka juhtub, aga olime kokku leppinud, et hoogu sattunud külalised saavad kergemaid kokteile. Tänu sellele pidasid kõik vahvasti vastu.