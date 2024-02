Hiina kokk annab nõu: kuidas maitsestada pelmeene nii, et neist saaks päriselt head maitseelamust pakkuv roog?

Toit on Hiinas lausa nii oluline, et Hiinas õpivad kokad ja klassikalise Hiina meditsiini tudengid samas koolis. Toidu valmistamine on sama tähtis, kui selle söömine. Euroopas on tavaline, et igal inimesel on taldrikus oma toit, mida teistega ei jagata. Hiinlastele on selline toidukultuur väga võõras. Toit on jagamiseks ja koos nautimiseks. Igapäevaselt, ka argipäevadel, süüakse koos pere ja sõpradega, laua keskel on erinevad road ja iga sööja saab kõiki roogasid maitsta. Ühine toiduvalmistamine, näiteks pelmeenitegu, on tore sotsialiseerumise ja põlvkondade ühendamise viis. Pelmeenid on hiinlaste jaoks igapäevane toit, mida võib süüa nii hommikusöögiks, lõunasöögiks kui ka õhtusöögiks. Pelmeenide tegemine üksinda võib olla ajakulukas, sest peale taina valmistamist, peab ootama, et see kerkiks ning taigna sõtkumine ise on füüsiline töö. Täidise tegemine käib õnneks kiiresti. Taina vormimine ümmargusteks ringideks, täidise asetamine tainatükkide keskpaika ja pelmeenide kokku voltimine on aga jällegi aeganõudvam, ent see-eest väga meditatiivne tegevus. Seepärast teevadki hiinlased pelmeene koos.