Kuidas hoida oma lemmikloom terve ja õnnelikuna?

Sinu kutsu toit peaks olema tasakaalustatud ja sisaldama kõiki vajalikke toitaineid: valke, rasvu, süsivesikuid, vitamiine ja mineraale. Just valgud on koera toitumise aluseks, sest need on vajalikud lihaste ja kudede ehitamiseks. Heaks valguallikaks on näiteks liha, kala ja munad.

Rasvad on aga koerale sama vajalikud kui valgud. Need annavad kutsale energiat ja aitavad kaasa toidus olevate vitamiinide imendumisele. Oluline on, et koera toidus oleks õiges vahekorras nii küllastunud kui ka küllastumata rasvu. Lisaks vajavad koerad oma heaolu tagamiseks ka vitamiine ja mineraale. Nende hulka kuuluvad näiteks A-, D-, E- ja K-vitamiin, kaltsium, fosfor ja kaalium.

Süsivesikud annavad samuti koerale energiat. Heaks süsivesikute allikaks on teraviljad ning puu- ja köögiviljad. Kas sa aga teadsid, et koerad on võimelised seedima süsivesikuid paremini kui nende huntidest esivanemad? See on tingitud koerte kohastumisest ehk nende kodustamisest inimese poolt. Tänu sellele on koerte toidusedel läinud üha sarnasemaks inimese omaga.

Kuigi koerad suudavad süsivesikuid paremini seedida kui hundid, võivad need siiski tekitada probleeme. Süsivesikute allergiad on koertel üsna levinud ja võivad põhjustada sügelust, nahaprobleeme ja seedehäireid. Sagedasteks allergeenideks on nisu, mais ja soja. Looma korraliku seedimise tagamiseks on oluline süsivesikuid eelnevalt õigesti töödelda. Küpsetamine ja keetmine lagundab tärklise osakesi, muutes need looma jaoks paremini seeditavaks. Samuti on oluline toitu piisavalt purustada, sest kergesti püreestatud toit seedib kutsu kõhus paremini.

Kuidas poputada oma kassi?

Nüüd on just õige aeg hellitada oma kassi! Kassid on võrreldes koertega isepäisemad ja neile sobiva toidu leidmine võib olla keeruline. Kui koer soovib suure õhinaga kõike alla kugistada, siis kiisud on pigem toidukriitikud. Nad on kinni oma harjumustes ja eelistavad sageli kindlat maitset ja tuttavat tekstuuri.