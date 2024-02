Maxima uus lasteraamat „Minu aastaring“ tutvustab Eesti tähtpäevi ja traditsioone

Raamatu autor kirjeldab selle sisu ja ideed järgmiselt: „See raamat avab natuke eestlaste rahvakalendri tähtpäevade tausta. Lisaks näiteks paastumaarjapäevale ja mardipäevale tutvustab see ka halloween’i ning sõbrapäeva. Arvan ise, et ükski tähtpäev pole teisest parem ega kehvem, hoolimata sellest, millal see meie rahvakalendrisse oma tee leidnud on. Rahvakultuurile ja pärimusele ongi omane ajas muutuda. Küll aga on tore teada ja meeles pidada ka seda, kuidas ning mida tähistasid meie vanavanemad või nende vanavanemad. Seda saabki sellest raamatust koos lapsega uurida.“