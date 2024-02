Rikasta oma toidulauda: viis lihtsat ja vitamiinirikast retsepti puuviljade ning marjadega

Alusta oma päeva toitva ja värske kausitäiega. Kinoa on väga hea valguallikas ja neutraalse maitsega, sobides kokku ka magusate komponentidega. Lisa kaussi valmis kinoa, melonitükid ja värsked marjad ning nirista peale natukene mett. Säästunipp! Kampaania ajal on Maximas kõik marjad ja melonid –20%.

Need batoonid on ideaalsed, et krabada kaasa tööle, trenni või panna lapsele kotti vahetunni ajal nosimiseks. Lisaks on neid ka lihtne valmistada. Sega kokku kaerahelbed, hakitud/purustatud mandlid, värsked mustikad, mesi või vahtrasiirup ning maapähklivõi. Suru segu vormi (aseta segule peale küpsetuspaber ja kasuta surumiseks lamedapõhjalist kaussi või klaasi), küpseta, kuni see on kergelt pruunikas, ja voilà – sinu tervislik vahepala ongi valmis!