KUULA | Vala välja! lükkas aasta käima probiootiliste Raw Edge (karastus)jookidega

Joogisaate tavaks on aastat alustada nii tervislikult, kui meie gurmaanihinged lubavad. Sel korral on maitsev ühendatud tervislikuga: „Vala välja!“ 2024. aasta esimesteks külalisteks on Mariliis Mia Topp ja Kristel Vene, kes on ühtlasi nimed kodumaiste probiootiliste Raw Edge jookide taga. Seekordse saate peategelasteks on niisiis kohalik tooraine, teadus ja kirg.