Eesti toidukultuuri edendamise eest pälvis teenetemärgi Rudolf Visnapuu

Visnapuu sai teenetemärgist teada täna hommikul telefonikõnes. Mees arvas algul, et teda õnnitletakse värskelt teistkordseks vanaisaks saamise puhul. Kui selgus, et õnne soovitakse hoopis teisel põhjusel, jäi Visnapuu enda sõnul esmalt täitsa tummaks. „Päris uhke värk! On küll, ausalt öeldes, uhke tunne. Selline mõnus üllatus võttis sõnatuks,“ tunnistab ta, et ei osanud taolist tähelepanuavaldust oodatagi. „Abikaasa helistas ka kohe ja ütles, et lõpuks ometi ka sind tunnustati,“ on Visnapuu tähelepanust meelitatud.