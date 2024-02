Ühed vihkavad, teised armastavad, aga keedetud seajalad kuuluvad lahutamatult Eesti vastlapäevamenüüsse

Seajalgade nosimine on omaette ettevõtmine. Aga mis see tigude seest tühjaks õngitsemine parem on? Traditsioonilist Eesti vastlatoitu, keedetud seajalgu, serveeritakse igatahes koos konservherneste ja keedukartuliga. Kõrvale joodi naturaalset hapupiima. Tee sinagi nii, hapupiim aitab rammusat rooga kergemini seeditavaks muuta. Ka keefir maitseb siia kõrvale imehästi!