Toidupsühholoogia: see, kuidas sa võid leivale määrid, paljastab su iseloomu kohta nii mõndagi

Kes oleks osanud arvata, et nii lihtne asi nagu võileib võib reeta su iseloomu kohta midagi, mida sa ise hea meelega paljastada ei sooviks. Aga väidetavalt just nii on - see, milline on su võileib, näitab ära, kas oled tähenärija, võtad elu rahulikult, oskad kastist välja mõelda või detailidele tähelepanu pöörata.