Maailma kõige vanem perekond peab oma pika eluea saladuseks just seda lihtsat toitu

Netflixi dokumentaalis „Live to 100: Secrets of the Blue Zones“ üles astunud pere ise peab oma pika eluea saladuseks minestrone suppi, mida nad väidetavalt on terve oma elu jooksul absoluutselt iga päev lõunaks söönud. Tundub pisut üksluine, kuid Melis perekonna lemmiksöök on viil värsket hapusaia ja kolme oa ja ohtrate köögiviljadega minestrone, lisaks väike klaasike punast veini. Nad vannuvad, et jäid oma menüüle kindlaks seetõttu, et see toit neile lihtsalt väga maitseb, mitte sellepärast, et see on odav või nad peavad seda sööma.