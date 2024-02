Tervislikud ja odavad toidud: 5 lihtsat retsepti köögiviljadega

Toidukuludelt säästmine nõuab head planeerimist. Parim säästunipp on hoida end kursis kampaaniatega ja planeerida nädalatoidud vastavalt kampaaniatoodetele. Toidult saad kokku hoida ka siis, kui vaaritad suuremas koguses, vähemalt kaheks päevaks. Rohkemate köögiviljade kasutamine toitudes on hea nii figuurile kui ka rahakotile, sest need on odavamad kui näiteks lihatooted. Maximas müüakse esimese klassi värskeid tooteid, mis tähendab, et need on väga hea kvaliteediga ja loomulikult sinu jaoks ka võimalikult hea hinnaga. Juba mitu aastat on ettevõttes pingutatud kõrgema tooraine kvaliteedi nimel, mis tähendab nii põhjalikumat kvaliteedikontrolli laos ja kaupluses kui ka protsesside efektiivsemaks muutmist.