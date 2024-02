KUULA | Angelica Udekülli lihtsad ja praktilised näpunäited, kuidas kodus paremini süüa teha

Tänane saade on otsast lõpuni täis praktilisi kokkamisnippe ja kodukokkajale vajalikke näpunäiteid. Saame teada, kes on Angelica Udeküll siis, kui ta peakoka rollis ei ole ja millised tarkuseterad teda läbi muutuste ja raskete aegade vee peal on hoidnud. Pikemalt peatume hapendamisel ja räägime ka toidu raiskamise vähendamisest ja toidu eluea pikendamisest läbi hapendamise ja sügavkülmutamise.