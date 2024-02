Millistes restoranides tegelikult söömas käiakse? Möödunud aasta lemmikud toidukohad on selgunud

TableOnline on juhtiv restoranide broneerimise platvorm nii Eestis kui ka Soomes ning enamus reserveeringuid valdkonnas tehakse just läbi selle süsteemi. Platvorm soovib tunnustada mitmekesisust ja hindab tipptaset, tuues esile need restoranid, mis on kujunenud külastajate poolt armastatuks. Just selle eesmärgiga võetakse iga aasta kokku klientide poolt enim äramärgitud restoranid, mille üldist kogemust, atmosfääri, toidu kvaliteeti ja teeninduse taset tuhanded restoranikülastajad on hinnanud. Äramärkimise kriteeriumiks on keskmine hinnang vähemalt 4,5 punkti 5-st ning vähemalt 30 arvustust möödunud aasta lõpu seisuga.