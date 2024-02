KUULA | POODKAST: Mida teha, et kohalik talutoit jääks pöörases keerises ellu? Särasilmne talunik teab vastust

„Põllumajanduses on skisofreeniline olukord, kus räägime ekspordivõimekusest, kuid see on ainult suurtel tegijatel. Tarneahelad peavad muutuma lühikeseks ja kohalikuks, kuid väiketootjatel pole piisavat mahtu, et üleriigilisi poekette varustada,“ kirjeldas Ats. „Coopi kohalikud poed on siin kindlasti sobivaks väljundiks. Samuti on rohkem vaja arendada ühistegevust, mis muudab väiketegijate toimetamise jätkusuutlikumaks.“

Ats lisas, et näiteks kliima soojenemine mõjutab väga palju põllumajandust ja tootmiskulusid. „Talupidaja ei saa öelda, et sellised olid kulud ja selline on kauba õiglane hind. Väiketalunikule öeldakse ette, mis on kokkuostuhind ja selle hinnaga tulebki ära müüa. Eesti põllumajandus kontsentreerub väga kiiresti suurteks tootmisteks, kus saavutatakse mahuefekt. Nii mõtlevad paljud, kuidas jätkata, kuidas sektoris püsida.“

Erinevad uuringud on näidanud, et eestlane on kohaliku toidu patrioot, kuid lõpliku valiku langetab siiski hinna põhjal. „Eesti väiketootjate positsioon on seeläbi nõrgenenud, sest hinnaga ei saa lõpuni konkureerida. Minu käsi ei tõuse aga kellegi teise kaupa ostma, sest näen, kui suure südamega meie talunikud seitse päeva nädalas tegutsevad,“ rääkis Ats. „Muide, kui tarbijana oma toidulaud korralikult läbi mõelda, siis ei tule kodumaisest toidust koosnev ostukorv kallim. Eestlane viskab aastas prügikasti 26 kilogrammi toitu, seda on ikka väga palju.“

Ta rõhutas ka noortele suunatud aktiivõppeprogrammide tähtsust, mis aitavad teadmist lasteni viia. „Kuulsin, kuidas üks laps ütles, et põllumajandustootmine tuleb üldse lõpetada, sest see on kõige suurem saastaja... Kui lapsed saavad kohapeal vaadata, kuidas toit valmib, siis sellest on sisulist kasu,“ arvas Ats.