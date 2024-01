Maxima lõpetas kulinaaria- ja kondiitritoodetes puurikanade munade kasutamise

Meistrite Kvaliteet on Maxima kaubamärk, mille sortimenti kuulub sadu tooteid, kuid mune sisaldavad neist umbes 84. Tooted valmistatakse kaheteistkümnes Maxima köögis ja need edastatakse kõikidesse Maxima kauplustesse üle Eesti. Valikusse kuuluvad erinevad salatid, valmistoit, poked, paneeritud liha- ja kalatooted, suupisted, tordid, koogid, küpsised jpm. 2023. aastal kulus nende toodete tegemiseks umbes 2,4 miljonit muna, mis teeb ligikaudu 121 tonni.

Sellega meie pingutused ei piirne. „Soovime suurendada ka mahemunade ja vabapidamisel olevate kanade munade pakkumist. Meie soov on müüa neid võimalikult soodsa hinnaga ning me teeme kõik selleks, et saavutada tarnijatega klientide jaoks parimad hinnakokkulepped,“ lisas Maxima Eesti tegevjuht.