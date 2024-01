Toiduhuvilised vaidlevad: kas tõesti tuleks tassitäiele teele alati näpuotsaga soola lisada?

Värskelt pika ja põhjaliku teejoomise õpiku „Steeped: The Chemistry of Tea“ välja andnud professor Michelle Francl soovitab igale tassikesele mustale teele lisada näpuotsaäie soola. Ta toetub oma teoorias 8ndast sajandist pärit Hiina manuskriptile, kus on välja toodud, et naatrium blokeerib keelel retseptori, mis reageerib tee kibedale maitsele, muutes seega tee joomise oluliselt meeldivamaks. Väide, et just see on perfektse tee saladus, on tekitanud rahvusvahelise tormi.