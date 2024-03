Viimane võimalus! „Oma Maitse Lemmik 2024“ registreerimine on lõppemas, pane oma toode võistlusele kirja!

Tarbijate jaoks tähendab see märgis, et tegemist on professionaalide poolt testitud, soovitatud ja usaldusväärse tootega, mis aitab tarbijal uue toote lihtsamini letilt üles leida ning on suureks abiks ostuotsuste tegemisel. Loe lähemalt ja saada oma tooted konkursile siit: omamaitse.ee/lemmik