Pea jälle valutab? Peaksid hoiduma neist tavalistest toiduainetest, mida migreeniga enim seostatakse

Toitumisnõustaja Teele Teder toob artiklis Miks panevad juust ja vein pea valutama? välja, et kahe aasta jooksul (1989–1991) Inglismaal pea­valuga haiglasse saabunute küsitlemisel selgus, et 429 migreenihaigest 16,5 protsendil on peavalud seotud juustu ja/või šokolaadiga, 18,4% olid tundlikud alkohoolsetele jookidele üldse, 11,8% aga punasele veinile ning 28% õllele. Teine uuring 490 patsiendiga andis sellised tulemused: klassikalise migreeniga isikutest 19 protsendil kutsus peavalu esile šokolaad, 18 protsendil juust ­ja 11 protsendil tsitruselised.