KUULA | Toidupoe tagatoas: kuidas saavad kaubad poeriiulitele ja kes teeb valiku?

Sama tööd pikalt teinud Raak, kes on nüüd jõudnud samale ametikohale, kuid Baltimaade tasemel, ütleb, et peamiselt on tema töö seotud inimeste ning nende juhtimisega. Et nendel inimestel, kes kaubavalikuga tegelevad, oleks seda võimalikult valutu ja lihtne teha. Nii näiteks on juba Rimis katsetusel erinevad tehnoloogilised lahendused, mis aitavad kaubavaliku otsuseid ja nende analüüsi paremini teha.