Kuidas saada terve pere 100 euroga nädalas söönuks, pakkudes täisväärtuslikku toitu?

Maxima kaupluses kokku pandud nädalase ostukorvi maksumuseks tuli 94,25 eurot, mis teeb ühe pereliikme kohta 23,5 eurot nädalas ning 3,35 eurot päevas. Artikli lõpus toome välja Fitlapi toitumisnõustaja kokku pandud nädalamenüü, mille põhjal koostati ostunimekiri. Irina kirjeldab koostatud menüüd järgmiselt: „Iga päev on neli toidukorda: kolm põhitoidukorda ja üks vahepala. Retseptid on koostatud nii, et igal toidukorral oleks esindatud nii valgud, rasvad kui ka süsivesikud. Nii on toidu seedimine aeglasem, seeläbi on veresuhkrutase stabiilsem, kõht kauem täis ja vähem isusid ning näksimise vajadust. Road on lihtsast toorainest ja kergesti valmistatavad. Kokkamisega saaksid hakkama absoluutselt kõik. Menüü suunab toitu ise valmistama, sest nii jõuavad lauale soodsamad, kuid samas kvaliteetsemad ja puhtamad toidud.“

Kas valida täistera- või tavalise jahu tooted?

Kuivainete puhul on soovitatav eelistada alati täisteratooteid – see kehtib nii makaronide, riisi, kuskussi, pudruhelveste kui ka jahude puhul. Täisteratoodetes on säilinud rohkem vitamiine ja mineraalaineid ning need sisaldavad rohkem kiudaineid, mis aitavad kõhtu kauem täis hoida ning on olulised ka soolestiku hea tervise seisukohast. Makaronide kohta ütles toitumisnõustaja, et inimesed sageli imestavad, kui kuulevad, et isegi kaalu langetades võib neid süüa. Tasub meeles pidada, et küsimus pole niivõrd selles, mida tohiks süüa, vaid mis koguses. Kui eesmärk on kaalu langetada, siis tuleks tõesti koguseid jälgida, kuid see ei tähenda, et peab endale midagi keelama hakkama. Mõõdukus on oluline märksõna ja kehtib tegelikult kõikide toitude puhul.