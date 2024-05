Kahel toolil istuv peakokk Dmitri Fjodorov: restoranides tehakse liiga keerulisi toite, paraku ei oska paljud kliendid seda pingutust hinnata

Fine dining on kui teater, ütleb restoranide Art Priori ja Puri värske peakokk Dmitri Fjodorov ning lisab, et on väsinud liigsest peenutsemisest, sfääridest ja täppidest. Nii on uus Art Priori menüü lihtsam, argisem, kuid siiski äärmiselt mitmekesine ja maitsev. Sama suunda on minemas ka Puri oma käekirjaga, mis hakkab käima toidukunsti ja mõnusa argigastronoomia keskteel.