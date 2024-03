Gurmeesinkide maailmast pisut põhjalikumalt: jamón ibérico või jamón serrano - mis neil vahet on ja miks vahet tegemine oluline on

Viis aastat tagasi sai toonane Hispaania peaminister Pedro Sánchez hakkama fopaade fopaaga, kui ütles ühes intervjuus, et „võite olla kindlad, et kui Hiina president tuleb siia, siis me pakume talle Extremadurast pärit jamón serrano’t“. Kogu Hispaanias tõmbas see hetkeks inimestel hinge kinni: olgugi et vinnutatud (aged) seasink on Hispaanias ülilevinud, siis Extremaduras pakutakse ikkagi jamón ibérico’t.