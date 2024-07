RETSEPT | Tartu 2024 tort on Tillu kohviku murakatort toortatra granolaga

Tillu kohvikus on juba aastaid igal kevadel sõidetud ühte omamoodi rallit - tordirallit. See on päev täis hõrke kooke ja torte, kus kohviku külalised saavad torti süüa nii palju, kui sisse mahub. Möödunud kevadel tekkis aga mõte otsida maitseid, mis oleksid Lõuna-Eestile omased ning mida võiks tutvustada ka siia kanti kultuuri otsima tulnud külalistele, sest Tartu on küll 2024 kultuuripealinn, kuid seda koos Lõuna-Eestiga.