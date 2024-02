TOIDUREIS | Michelini soovitusega šikk puhkus Riias - pilguheit lõunanaabrite parimatele toidukohtadele

Halva üllatusena tuleb, et ettevalmistusperiood Riia restoranimataronile peaks olema umbes sama pikk kui Tartu maratoniks, igatahes hulga pikem kui paar nädalat, selgub laudu broneerima hakates. Max Cekoti restorani, mis asub punastest tellistest endises laohoones linna serval tööstuspiirkonnas, sinisilmne eesti turist muidugi lauda ei saagi – kohalikud pööritavad vaid silmi, kui naiivselt mingist madalhooajast räägin ja asjade sellisest käigust siiralt üllatunud olen. Sellest on muidugi kahju, sest nii selle koha koka ja omaniku Max Cekoti toit, aga ka interjöör – kuhu ta on isegi mööbli ja nõud ise loonud – on lihtsalt legendaarne. Aga sellist asja nagu madalhooaeg ei ole olemas ka kolmekümne külmakraadi poole pürgivas talves, kui asi puudutab Riia paremaid restorane.