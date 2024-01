Mineraalainetest on olulised nii tsink, seleen, räni kui ka vask, mida vajame väikeses koguses. Need imenduvad alati paremini, kui saad neid toidust. Räni on oluline luude tugevuseks, aga ka kollageeni ja elastiini omavahelises töös, tagades tugevamad küüned, juuksed, aga ka veresooned. Kõige enam saab neid täisteraviljadest ja looduslikust joogiveest.