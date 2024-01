Arst hoiatab: üks levinud koostisosa rikub smuutides marjade tervislikud omadused täiesti ära

Antioksüdandid on ained, mis takistavad vabadel radikaalidel kehale kahju teha. Inimene on terve, kui organismis valitseb tasakaal vabade radikaalide ja antioksüdantide vahel. Marjadest, puuviljadest ja köögiviljadest saadud antioksüdandid aitavad kaitsta meie organismi enneaegse vananemise eest. Antioksüdandid peatavad vabade radikaalide poolt alustatud ahelreaktsioonid. On palju erinevaid antioksüdantide liike ja nad töötavad erinevatel viisidel: nad võivad vähendada vabade radikaalide energilisust, peatada üldse vabade radikaalide esmast tekkimist või katkestada ahelreaktsiooni, et vähendada vabadest radikaalidest põhjustatud hävitustööd. Loe pikemalt: Toidutarkus: Mis asjad on antioksüdandid ja milleks on nad meile kasulikud?